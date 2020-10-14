"Це була дуже інтенсивна гра. Обидві команди багато ризикували, але також було кілька помилок. Ми почали гру погано, проте показали справжній характер, щоб повернутися. Було приємно бачити це, хоча ми чимало помилялись у обороні. Наш план полягав у тому, щоб грати з певним елементом ризику, але нам потрібно виправити ці помилки.

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Ми важко боролися, щоб повернутися в гру. Ви можете багато чому навчитися на невдачах. Нам потрібно покращити нашу комунікацію та підтримку одне одного. Коли ми виходимо на Євро, наша мета – пройти якомога далі, але вихід у півфінал – це завдання-мінімум. Ця команда має великий потенціал. Нам потрібно виправити кілька речей, але в майбутньому ми матимемо достатньо приводів для радощів", – цитує Льова Goal.

Додамо, що після 4 турів німці ділять з Україною другу сходинку групи 4 в Лізі націй, поступаючись Іспанії одним пунктом (6 проти 7-ми).

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