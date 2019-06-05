Льов виписаний з лікарні – відомо, коли наставник збірної Німеччини повернеться до роботи

Віце-президент Німецького футбольного союзу Райнхард Раубаль розповів про стан здоров'я наставника Бундестім Йоахіма Льова.

"З Льовом зараз все добре, його виписали з лікарні. Але ми зараз не чекаємо його в команді, йому все ще потрібен спокій. Думаю, що до роботи він повернеться щонайменше через чотири тижні.

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"Я впевнений, що якщо з його здоров'ям буде все в порядку, то до наступних матчів він вже повернеться і буде працювати так, як і раніше", – цитує Раубалля ТАСС.

Нагадаємо, Йоахім Льов потрапив до лікарні 31-го травня цього року. Лікарі діагностували у 59-річного наставника збірної Німеччини порушення кровообігу.

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