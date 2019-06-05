toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ ПОРТУГАЛІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ

Льов виписаний з лікарні – відомо, коли наставник збірної Німеччини повернеться до роботи

18:06 120 Читать на русском
Льов виписаний з лікарні – відомо, коли наставник збірної Німеччини повернеться до роботи
Йоахім Льов / Reuters

Віце-президент Німецького футбольного союзу Райнхард Раубаль розповів про стан здоров'я наставника Бундестім Йоахіма Льова.

"З Льовом зараз все добре, його виписали з лікарні. Але ми зараз не чекаємо його в команді, йому все ще потрібен спокій. Думаю, що до роботи він повернеться щонайменше через чотири тижні.

Льов розповів про своє самопочуття після госпіталізації – фахівець пропустить найближчі матчі збірної Німеччини

"Я впевнений, що якщо з його здоров'ям буде все в порядку, то до наступних матчів він вже повернеться і буде працювати так, як і раніше", – цитує Раубалля ТАСС.

Нагадаємо, Йоахім Льов потрапив до лікарні 31-го травня цього року. Лікарі діагностували у 59-річного наставника збірної Німеччини порушення кровообігу.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів

blog_ava
Зозуля фірмовим голом не допоміг Альбасете врятуватись у матчі проти Малаги – Бланко Лещук отримав вилучення
00:31
3108
Теги
Євро-2020 Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ПСЖ оголосив про відхід Буффона
    Франція — 18:58326 ПСЖ оголосив про відхід Буффона
2
год
:
34
хв
Португалія
21:45
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук