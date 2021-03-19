Тренерський штаб збірної Німеччини визначився з гравцями, які почнуть боротьбу за путівку на чемпіонат світу.

Під час міжнародної паузи збірна Німеччини проведе три матчі відбору на ЧС-2022: проти Ісландії вдома (25 березня), на виїзді з Румунією (28 березня) та на власному полі проти Північної Македонії (31 березня).

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Варто зауважити, що у цих поєдинках матимуть можливість дебютувати Джамал Мусіала із Баварії та Флоріан Вірц із Байєра, який Йоахім Льов вперше викликав у національну команду.

Голкіпери: Лено, Нойєр, тер-Штеген, Трапп

Захисники: Госенс,Гінтер, Клостерманн, Макс, Рюдігер, Зюле, Та, Хальстенберг

Півзахисники: Горецка, Гюндоган, Хаверц, Джан, Хофманн, Кімміх, Кроос, Мусіала, Юнес, Нойхаус

Нападники: Сане, Вернер, Гнабрі, Вірц

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