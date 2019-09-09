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Льов: Упевнений, ми побачимо реакцію на поразку від Нідерландів

06:00 362 Читать на русском
Льов: Упевнений, ми побачимо реакцію на поразку від Нідерландів
Йоахім Льов / ФІФА

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов поділився очікуваннями від матчу відбору Євро-2020 проти Північної Ірландії.

 

"Нам потрібно підходити до матчу таким чином, щоб ми пішли з поля в статусі переможців. Упевнений, що в понеділок ми побачимо реакцію на поразку від Нідерландів.

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Північна Ірландія дуже міцна команда, вони використовують багато довгих передач. Суперник буде грати глибше, і у нас не буде багато вільного простору, тому нам потрібно обміркувати тактику", – цитує Льова BBC Sport.

Збірна Німеччини після 4 матчів набрала 9 очок і поступається британцям трьома пунктами.

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Євро-2020 Йоахім Льов Йоахім Льов Північна Ірландія - Німеччина Нідерланди Нідерланди Німеччина Німеччина Північна Ірландія Північна Ірландія
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