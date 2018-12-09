Льов: Реал – привабливий клуб для будь-якого тренера

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов розповів, що може повернутись до роботи з клубами.

"Я був тренером в клубах протягом декількох років. Думаю, що рано чи пізно я повернуся до клубного футболу. Напевно, більша частина часу на тренеському містку збірної Німеччини вже позаду.

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Хотів би попрацювати за кордоном, але не в Німеччині. У Мадриді? Реал – привабливий клуб для будь-якого тренера", – підсумував Льов для Mundo Deportivo.

Нагадаємо, нещодавно Сантьяго Соларі став повноцінним тренером Реала. Він замінив на цій посаді Лопетегі. Соларі підписав контракт з "благнкос" на 2,5 роки.

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