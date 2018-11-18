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Льов пообіцяв пригостити Мюллєра пивом за ювілейний матч у збірній Німеччини

17:36 99 Читать на русском
Льов пообіцяв пригостити Мюллєра пивом за ювілейний матч у збірній Німеччини
Томас Мюллєр та Йоахім Льов / Фото Reuters

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов дозволяє своїм підопічним інколи порушувати дисципліну.

Форвард Баварії та збірної Німеччини Томас Мюллєр провів 99 поєдинків за національну команду.

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Головний тренер Бундестіму Йоахім Льов пообіцяв привітати ювіляра та пригостити його пивом.

"Томас заслуговує величезної поваги. Він майже не травмувався, завжди в строю. Він сильно працював на благо національної команди. Якщо завтра він зіграє свій сотий матч за збірну, я оплачу йому пшеничне пиво", – цитує Льова видання Bayern&Germany.

Наступний поєдинок Німеччина проведе проти збірної Нідерландів у рамках Ліги націй. Матч відбудеться 19 листопада, початок о 21:45.

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Ліга націй6 тур

Німеччина - Нідерланди: Понеділок 19 листопада 2018

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Йоахім Льов Йоахім Льов Ліга націй Німеччина - Нідерланди Томас Мюллєр Томас Мюллєр Німеччина
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