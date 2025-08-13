Льов отримав пропозицію від збірної Узбекистану – він уже дав відповідь
Збірна Узбекистану хотіла бачити Йоахіма Льова своїм головним тренером.
Йоахім Льов відмовився очолити збірну Узбекистану, інформує Bild. Футбольна асоціація країни дійсно надсилала запит щодо 65-річного фахівця – в процесі також було задіяно посольство Узбекистану в Берліні.
Льов декілька днів серйозно обмірковував пропозицію, але в підсумку вирішив "ввічливо відмовитися".
Збірна Узбекистану кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року. Команда вперше у своїй історії зіграє на Мундіалі.
Нагадаємо, що Льов привів збірну Німеччини до перемоги на ЧС-2014.
