Йоахім Льов відмовився очолити збірну Узбекистану, інформує Bild. Футбольна асоціація країни дійсно надсилала запит щодо 65-річного фахівця – в процесі також було задіяно посольство Узбекистану в Берліні.

Збірна Узбекистану вперше в історії вийшла на чемпіонат світу

Льов декілька днів серйозно обмірковував пропозицію, але в підсумку вирішив "ввічливо відмовитися".

Збірна Узбекистану кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року. Команда вперше у своїй історії зіграє на Мундіалі.

Нагадаємо, що Льов привів збірну Німеччини до перемоги на ЧС-2014.

Форварди Інтера та Роми допомогли Ірану та Узбекистану оформити розгром: відбір до ЧС-2026