"У Німеччині йому завжди приділяли багато уваги. Коли він забив переможний м'яч у фіналі чемпіонату світу, то на його плечі звалився чималий тягар. Я радий, що він так вдало розпочав у ПСВ, цього і слід було очікувати. Він знову виглядає свіжим і спритним. Звичайно, ми стежимо за ним.

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Я контактував з Маріо упродовж останніх тижнів, ми постійно спілкуємося. Гадаю, він ухвалив максимально правильне рішення, коли наважився на новий старт за межами Бундесліги", – пояснив Льов у коментарі SportBuzzer.

Додамо, що Гьотце вже три роки не отримував виклик до збірної Німеччини. "Золотий хлопчик" доволі вдало розпочав свою кар'єру в нідерландському ПСВ – 3 голи у 6 матчах.

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