Льов: Ми були неефективні, але порадував менталітет

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував нічийний результат проти збірної Сербії.

"Було соромно поступатися більшу частину матчу. Можна сказати, що ми не зовсім пристосувалися до команди, яка так глибоко захищалася. Нам не вистачало хімії.

Суперник України ледь не завершив сезон для Сане – відео моторошного фолу проти хавбека збірної Німеччини

У другому таймі ми збільшили темп і створили більше шансів, але в підсумку ми не були достатньо еффективні. Такий досвід на подібному рівні може бути частиною процесу навчання. Менталітет мене сьогодні порадував", – цитує Льова офіційний сайт німецького футбольного союзу.

Німеччина – Сербія: проблеми балканців в обороні, небезпека при стандартах та чарівний голкіпер

Нагадаємо, що матч Німеччина – Сербія завершився з рахунком 1:1, а німецькі вболівальники перед стартовим свистком красиво попрощались з колишніми гравцями збірної.