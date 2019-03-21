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Льов: Ми були неефективні, але порадував менталітет

12:52 203 Читать на русском
Льов: Ми були неефективні, але порадував менталітет
Йоахім Льов / Reuters

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував нічийний результат проти збірної Сербії.

Товариські матчі
Німеччина
1
1 : 1
1
Сербія
21:45 20:03:2019
завершено
69’ Леон Ґорецка
 
Лука Йовіч 12’
Мілан Павков 94’

"Було соромно поступатися більшу частину матчу. Можна сказати, що ми не зовсім пристосувалися до команди, яка так глибоко захищалася. Нам не вистачало хімії.

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У другому таймі ми збільшили темп і створили більше шансів, але в підсумку ми не були достатньо еффективні. Такий досвід на подібному рівні може бути частиною процесу навчання. Менталітет мене сьогодні порадував", – цитує Льова офіційний сайт німецького футбольного союзу.

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Нагадаємо, що матч Німеччина – Сербія завершився з рахунком 1:1, а німецькі вболівальники перед стартовим свистком красиво попрощались з колишніми гравцями збірної.

Теги
Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов Товариські матчі Німеччина - Сербія
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