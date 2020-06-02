"Льов дуже чітко визначився зі своїм рішенням": менеджер збірної Німеччини – про повернення Мюллєра

Менеджер збірної Німеччини Олівер Бірхофф однозначно прокоментував шанси форварда Баварії Томаса Мюллєра відновити свої виступи у складі команди.

"Я дуже радий за Томаса, він так добре грав останнім часом. Але Йогі (головний тренер Німеччини Йоахім Льов – прим.) дуже чітко визначився зі своїм рішенням.

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Він хоче залишитися з гравцями, яких викликав востаннє і які нас переконали. Я думаю, що всі повинні визнати – він прийняв непросте рішення, однак залишається на своєму, довіряючи молодим гравцям", – заявив БІрхофф в коментарі Kicker.

Нагадаємо, Мюллєр, Боатенг і Хуммельс не грають за збірну з березня минулого року. Статистика форварда Баварії – 16 асистів і 7 голів у 29 матчах Бундесліги 2019/20.

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