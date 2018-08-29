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Льов анонсував зміни у збірній Німеччини: більше молоді та новий помічник тренера

20:16 869 Читать на русском
Льов анонсував зміни у збірній Німеччини: більше молоді та новий помічник тренера
Йоахім Льов / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов розповів, що зміниться в команді після провалу на ЧС-2018.

"Найбільшим недоліком збірної на чемпіонаті світу була відсутність мотивації. У команді завжди повинна бути іскра, необхідний ентузіазм в роботі. Я не зміг розпалити полум'я в збірній Німеччини, налаштувати її належним чином. Це моя провина, що ми не змогли показати потрібний менталітет, нам не вистачило ентузіазму і пристрасті.

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Що стосується майбутнього, то важливо, щоб в команді були зміни. Тепер ми повинні знайти правильне поєднання між досвідченими і молодими, динамічними, спраглими до перемог гравцями. У нас є важливі завдання перед Лігою націй.

Три молодих гравці зіграли в минулому сезоні дуже добре. Тепер вони готові почати свій шлях в національній команді. Чемпіони світу отримають можливість показати те, що не зробили в Росії. Наше завдання – знову розпалити вогонь. Ми хочемо, щоб уболівальники знову відчували радість. Це можливо тільки в тому випадку, якщо на наступному тижні ми покажемо інше обличчя", – цитує Льова Deutsche Welle.

Варто зазначити, що на матчі проти Перу та Франції вперше виклик до збірної Німеччини отримали Тільйо Керер, Ніко Шульц та Кай Хавєрц.

Також зазнав змін і тренерський штаб команди: помічник головного тренера Томас Шнайдер тепер очолить скаутську службу Німецького футбольного союзу (DFB). Хто замінить Шнайдера наразі не повідомляється.

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Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов Німеччина Німеччина
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