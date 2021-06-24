Німеччина була за лічені хвилини від вильоту з Євро, але все ж зуміла врятуватися від поразки у матчі проти Угорщини завдяки голу Горецки на 84-й. Команда Йоахіма Льова, який покине збірну після чемпіонату, у 1/8 фіналу зіграє з Англією.

Німеччина – Угорщина – 2:2 – відео голів та огляд матчу

"Ми продемонстрували характер, але водночас припускалися помилок. Було приємно дивитися на те, як ми відчайдушно боролися, поки не зрівняли рахунок. Це був дуже нервовий матч. Ми знали, що Угорщина буде боротися з усіх сил. Я щасливий, що Німеччина вийшла з групи.

Всі "малі" команди вкладають титанічні зусилля і добре захищаються. Збірна Угорщини на своїй половині поля відпрацьовувала вдесятьох, і втрачати їй було нічого. Здорово, що ми пройшли далі з цієї складної групи. Попереду нас чекає матч зі збірною Англії", – цитує Льова офіційний сайт УЄФА.

Німеччина – Угорщина: Льов пішов ва-банк і врятувався від ганьби, а мадяри гідні 1/8 більше, ніж щасливчики а-ля Україна