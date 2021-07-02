Уявіть, що ви виграли лотерейний джекпот на суму в сотні мільйонів доларів! Що ви зробите з такими грошима? Якщо ви думали, що виграти величезні лотерейні призи можна тільки перебуваючи в Штатах, у нас для вас чудові новини.

• Джекпот Powerball досяг 101 млн доларів, це понад 2,7 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде ввечері в суботу, 3 липня.

• Для вашої зручності, сервіс TheLotter запустив спецсайт smartlottoshop.com, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в 4,15 євро!

• Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Як грати в Powerball?

Для перемоги в лотереї Powerball необхідно вгадати 5 основних номерів і додаткову кулю Powerball. Стартовий джекпот Powerball становить близько 20 млн доларів * і може досягати неймовірних розмірів, збільшуючись на десятки і навіть сотні мільйонів доларів з кожним тиражем без переможця!

Найвищий з розіграних на сьогодні приз склав 1,58 млрд доларів – це найбільший джекпот в історії! Він був виграний у січні 2016 року. Купити білет можна в будь-який зручний для вас час і ви можете стати мільйонером з джекпотом або другим призом в 1 млн доларів! Все, що потрібно для цього зробити – це вгадати всього 5 номерів! Переможець головного призу лотереї отримає неймовірний джекпот, який, на даний момент, становить 101 млн доларів.

Як брати участь в Powerball з України?

Як відомо, білети Powerball продаються тільки в США. Тим не менш, ви можете брати участь в лотереї і з України, купивши офіційні білети онлайн. Зробити це вам допоможе сайт smartlottoshop.com (спецсайт сервісу theLotter.com). Заснований у 2002 році сервіс пропонує білети на найбільші тиражі світу.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

Місцеві агенти theLotter в США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь в лотереї.

Відзначимо, що участь у лотереях США онлайн відповідає всім вимогам національної лотереї Америки, і онлайн-учасник має такі ж шанси і права на призи, як і місцеві гравці. Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу – в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).

Щоб купити білети Powerball через smartlottoshop.com (спецсайт сервісу theLotter.com), вам треба:

Створити облівковий запис Вибрати Powerball зі списку, що містить приблизно 50 лотерей Заповнити номери (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами) Додати до білета мультиплікатор «Powerplay» (за бажанням) Оплатити замовлення

Працівник сервісу, що знаходиться в США, купить ваш фізичний білет. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів – оплата послуг здійснюється в момент покупки білета.

Найбільший у світі джекпот чекає вас

101 млн доларів – найбільший на даний момент лотерейний джекпот. Купуйте білети на

найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може бути вашим! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.