Лосано: Ми обіграли чемпіонів світу, отже, добре підготувалися до мундіалю

Найкращий гравець матчу Німеччина – Мексика та автор єдиного гола Ірвінг Лосано поділився враженнями від поєдинку.

"Нам вдалося зіграно виступити проти Німеччини. Ми грали дуже швидко. Ми добре тренувалися, сьогодні ви бачили результат.

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Осоріо в перерві говорив, що потрібно продовжувати. І чекати замін. Він читав нашу гру, тому ми залишалися в виграшному становищі.

Це дуже важлива перемога. Ми грали проти чемпіона світу, значить, ми добре підготувалися до ЧС.

Мені вручили приз, і я дуже радий. Ми грали командно, що було важливо в матчі з такою сильною командою як Німеччина", – цитує футболіста Sports.ru.

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