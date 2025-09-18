У ніч на 18 вересня відбулися матчі чергового туру МЛС.. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

МЛС

Нью-Йорк Сіті – Коламбус Крю – 3:2

Голи: Вольф, 45+3, 73, Фернандес, 90+4 – Газдаг, 40, Абу Алі, 60

Реал Солт Лейк – Лос-Анджелес – 1:4

Голи: Гозо, 76 – Сон, 3, 16, 82, Буанга, 88

Вилучення: Олатунджі, 90+3

У матчі, який відбувся 18 вересня, Нью-Йорк Сіті здолав Коламбус Крю Євгена Чеберка. Коламбус двічі вів у рахунку завдяки голам Газдага та Абу Алі, але на 73-й хвилині Вольф відновив паритет, а вже у компенсований арбітром час Фернандес обвідним ударом вирвав перемогу для Нью-Йорк Сіті.

Євген Чеберко вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв весь поєдинок. Після цього матчу Нью-Йорк Сіті підіймається на 5-те місце у турнірній таблиці, Коламбус – сьомий.

В іншому поєдинку дня Лос-Анджелес розгромив Реал Солт-Лейк. Гості з Лос-Анджелеса швидко забили два м'ячі – дублем відзначився Хин Мін Сон. На 56-й хвилині господарі могли скоротити відставання, але Круз не реалізував пенальті. Пізніше Гозо відквитав один м'яч, проте Лос-Анджелес відповів голами Сона та Буанга.

Український захисник Артем Смоляков вийшов на поле на 74-й хвилині та заробив жовту картку. Після цього матчу Лос-Анджелес підіймається на четверту сходинку у турнірній таблиці, Реал Солт-Лейк перебуває на десятій позиції.