У ніч на 14 вересня у черговому турі МЛС відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

МЛС, 30-й тур

Атланта Юнайтед – Коламбус Крю – 4:5

Голи: Альмірон, 45+3, Амадор, 46, Тіаре, 50, 88 – Россі, 14, 17, 39, Абу Алі, 25, Еррера, 30

Сан-Хосе Ертквейкс – Лос-Анджелес – 2:4

Голи: Джадд, 18, Паленсія, 90 (аг.) – Сон, 1, Буанга, 9, 12, 87

Монреаль – Сент-Луїс Сіті – 0:2

Голи: Валлем, 11, Хартель, 55

Даллас – Остін – 2:0

Голи: Муса, 2, Камунго, 49

Шарлотт – Інтер Маямі – 3:0

Голи: Токломаті, 34, 47, 84 (п.)

Нереалізований пенальті: Мессі, 32

Вилучення: Авілес, 79 (Інтер Маямі, друга жовта картка)

Кухаревич голом врятував Слован від поразки після вилучення Ігнатенка – українець забив у другому матчі поспіль

Коламбус Крю на виїзді перестріляв Атланту Юнайтед. Команди забили на двох 9 голів, а почалось все з хет-трику Дієго Россі. Цікаво, що гості вже до 30-ї хвилини відвантажили у ворота суперника 5 сухих голів і вирішили, що гра зроблена. Однак іншої думки був суперник, який встиг розмочити рахунок у першому таймі, а по перерві взявся монотонно відігрувати своє відставання. Останній гол Атланта забила на 88-й хвилині й аби врятувати нічию, їй не вистачило зовсім трохи. Український захисник Крю Євген Чеберко вийшов у основі, провів на полі всю гру і записав собі в пасив жовту картку.

Таким чином, Коламбус з 49 очками йде у турнірній таблиці Східної конференції на 5-й сходинці, Атланта з 26 пунктами тринадцята.

Лос-Анджелес у гостях здобув перемогу над Сан-Хосе. Вже на першій хвилині гості вийшли вперед зусиллями Сон Хин Міна. Приємно, що участь в гольовій атаці взяв український захисник Артем Смоляков, оформивши передасист. Згодом Буанга протягом трьох хвилин фактично зняв питання щодо переможця. Джадд за трохи відродив інтригу, скоротивши відставання. Однак наприкінці зустрічі Лос-Анджелес забив ще двічі – у свої та чужі ворота і святкував логічну перемогу 4:2. Смоляков провів на полі 72 хвилини.

Завдяки своїй перемозі Лос-Анджелес набрав 44 очки й піднявся у топ-5 Західної конференції, Сан-Хосе з 35 балами дев'ятий.

Монреаль вдома поступився Сент-Луїсу. Канадійці пропустили по голу в кожному з таймів. Український вінгер Геннадій Синчук вийшов на заміну на 56-й хвилині, але відзначитись результативною дією не зумів. Монреаль у турнірній таблиці Східної конференції продовжує йти останнім, маючи у своєму доробку 24 пункти.

Остін на виїзді несподівано програв Далласу. "Бики" забили вже на старті зустрічі, а згодом добили суперника на початку другого тайму. Український захисник Олександр Сваток вийшов в основі гостей і провів на полі весь матч. Остін з 41 очком йде у турнірній таблиці Західної конференції сьомим, а Даллас з 34 пунктами одинадцятий.

Інтер Маямі у гостях зазнав нищівної поразки від Шарлотт. Героєм зустрічі став Токломаті, який оформив дубль. Натомість в ролі антигероя опинився Ліонель Мессі, який на 32-й хвилині не зумів реалізувати пенальті, відкривши, таким чином, "ящик Пандори". До слова, Луїс Суарес пропускав поєдинок через дискваліфікацію. Інтер у Західній конференції залишається восьмим (46 очок), а Шарлотт з 53 балами піднявся у топ-3.

"Батьки залишалися без їжі": Лаутаро – про тяжке дитинство, гру з Барселоною та болючу поразку від ПСЖ в Лізі чемпіонів