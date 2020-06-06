Лос-Анджелес Гелаксі розірвав контракт з гравцем, дружина якого закликала вбивати протестувальників у США

Клуб MLS Лос-Анджелес Гелаксі вирішив перервати співпрацю з сербським футболістом Александаром Катаєм.

Прес-служба Лос-Анджелес Гелаксі повідомила про розірвання контракту з 29-річним півзахисником збірної Сербії Александаром Катаєм.

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Це сталося через два дні після того, як дружина футболіста в соцмережах жорстко розкритикувала протести у США. Жінка у своєму Інстаграмі висловлювала надію, що поліцейські будуть тиснути і вбивати протестувальників, і назвала мітингарів "мерзенною худобою". Крім того, дівчина негативно відгукувалася про рух Black Lives Matter, що закликає захистити темношкірих.

До слова, Катай приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі в міжсезоння. До цього він два сезони провів у Чикаго Файр. Сербський півзахисник зіграв лише два матчі за новий клуб, виходячи в стартовому складі. За національну команду гравець провів 9 матчів, один з яких – проти України (0:2)

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