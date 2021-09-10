Ліга 1, 5-й тур

Лор'ян – Лілль – 2:1

Голи: Лор'єнте, 7, Моффі, 87 – Їлмаз,24 (пен)

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Лор'ян на правах господаря активніше розпочав зустріч та навіть забив на 7 хвилині. Моффі трішки накрутив чинних чемпіонів Франції у їхньому штрафному на віддав на Лор'єнте, який потужно пробив з метрів 13-ти. Лілль помчав відігруватись, а допоміг йому рефері, призначивши пенальті. Їлмаз впевнено його реалізував.

По перерві команди обмінювались атаками, але Лор'ян виглядав агресивніше. Це допомогло "мерлузам" на останніх хвилинах вирвати три очки у непростому двобої. Рятівником став Моффі, який записав до свого активу гол+пас. Фінальний свисток зафіксував 2:1 на табло.

Лор'ян набрав 8 залікових балів і піднявся на четверту сходинку, а Лілль з 5 очками так і залишився десятим.

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