Льоріса заарештували за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння

Воротаря лондонського Тоттенхема Уго Льоріса поліція впіймала п'яним за кермом автомобіля.

Голкіпер Тоттенхема Уго Льоріс був затриманий за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє The Sun.

Тоттенхем проведе свої перші матчі Ліги чемпіонів на Вемблі

За інформацією видання, поліція затримала французького воротаря минулої ночі в Лондоні. Льоріса доставили до поліцейського відділку, де він провів сім годин, перш ніж йому висунули звинувачення і відпустили під заставу.

При цьому уточнюється, що про інцидент стало відомо вже після сьогоднішньої прес-конференції головного тренера Тоттенхема Маурісіо Почеттіно, через що він ще ніяк не прокоментував цю інформацію. Судове засідання щодо справи Льоріса відбудеться 11 вересня.

Ювентус – Лаціо та ще 4 матчі вікенду, які неможливо пропустити