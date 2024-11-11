Екс-воротар Тоттенхема і збірної Франції Уго Льоріс розкрив причину поразки "шпор" у фіналі ЛЧ від Ліверпуля (0:2). "За 4 дні до фіналу ЛЧ президент Даніел Леві зібрав нас і повідомив, що завдяки підтримці спонсора ми отримаємо від клубу розкішний годинник. Спочатку ми були в захваті, побачивши ці елегантні коробки. Але потім ми їх відкрили і побачили, що на звороті кожного годинника було вигравірувано ім'я гравця і напис: "Фіналіст Ліги чемпіонів 2019 року".

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"Фіналіст". Хто робить таке в подібний момент? Я досі не пережив це, і я не єдиний. Якби ми виграли, він би не попросив повернути годинник для гравіювання "Переможець". Я ніколи не носив цей годинник, хоча він і розкішний. Я б вважав за краще, щоб нам узагалі нічого не дарували. З таким гравіюванням Леві не мав дивуватися, що ми програвали 0:1 вже через кілька хвилин. Клуб, за який ми грали, не був запрограмований на перемогу.

На післяматчевому прийомі в готелі в мене склалося враження, що деякі люди з клубу і деякі гравці не були достатньо пригнічені через програш. Реал ніколи б не святкував програний фінал, і нам теж не слід було цього робити", – цитує The Guardian Льоріса.

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