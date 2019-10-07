Льоріс уник операції – воротар отримає консервативне лікування важкої травми

Голкіпер лондонського Тоттенхема Уго Льоріс пройшов поглиблене медичне обстеження через травму, отриману в матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона (0:3).

Огляд досвідченого воротаря виявив у нього ушкодження зв'язок, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Це означає, що Льоріс не повернеться до тренувань у 2019 році. Щоправда, медики вирішили, що кіперу не знадобиться хірургічне втручання. Лікування 32-річного француза буде консервативним.

Уго Льоріс зазнав травми в поєдинку чемпіонату Англії проти Брайтона, коли невдало зіграв на перехопленні, а потім впав і важко травмував лікоть.

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