Льоріс уник операції – воротар отримає консервативне лікування важкої травми

Євро-2020 — 20:53 8191
-
Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат
-
Зінченко отримав сигнал Гвардіоли та цікаві вердикти від англійських ЗМІ за унікальний для українця матч у Ман СітіАнглія — 19:20 9987
-
Шевченко рветься у Мілан, невдачі топ-клубів, вогняний виступ українців у єврокубках: огляд футбольного тижня у мемахMykhailo_Yukhymenko — 17:45 4619
-
Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікендуСвіт — 15:34 3383
-
Найскандальніший рефері світу феєрить на Камп Ноу: тролінг Суареса, "ігри" з Піке та дві червоні за одну хвилинуІспанія — 15:24 3477