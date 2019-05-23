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Льоріс розповів, завдяки чому Тоттенхем вийшов у фінал Ліги чемпіонів

23 травня 23:01 258 Читать на русском
Льоріс розповів, завдяки чому Тоттенхем вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Уго Льоріс / фото із соцмереж

Голкіпер Тоттенхема Уго Льоріс розповів, що потрібно, аби потрапити у фінал Ліги чемпіонів.

 

"Я пишаюся тим, що представляю цей клуб і є частиною цієї команди на нинішньому фантастичному шляху – і тим більше в статусі капітана.

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Ми знаємо, що Ліга чемпіонів – дуже складний турнір. Щоб вийти у фінал, потрібно перевершити самого себе. Потрібен талант, удача, тактична дисципліна і ідеальний настрій. Завдяки всьому цьому ми, власне, і пройшли так далеко.

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Ми повинні цінувати це і віддати всі сили заради перемоги. Нам потрібен саме такий настрій. Це відмінний період для клубу, уболівальників, гравців і тренерського штабу. Брати участь в фіналі Ліги чемпіонів – втілення мрії", – цитує Льоріса офіційний сайт УЄФА.

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Уго Льоріс Уго Льоріс Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль
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