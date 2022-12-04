У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу між збірними Франції та Польщі голкіпер "трикольорових" Уго Льоріс вийшов з перших хвилин і повторив рекорд національної команди, який належав захиснику Ліліану Тюраму, повідомляє Opta.

Грізманн: Нам з Мбаппе важко налагодити взаємодію на полі Для 35-річного воротаря цей поєдинок став 142-м у футболці "синіх". Окрім того, Льоріс зрівнявся з Тьєррі Анрі та Фаб'єном Бартезом, які мали найбільшу кількість ігор серед французів на Мундіалях – по 17. У разі перемоги над поляками Уго матиме шанс вже в 1/4 стати абсолютним рекордсменом за цими показниками.

Нагадаємо, Льоріс дебютував за національну команду у 2008 році.

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