Льоріс побив воротарський рекорд Нойєра за кількістю матчів на ЧС
Кіпер "трикольорових" Уго Льоріс знову переписав історії національної команди.
Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс став рекордсменом серед воротарів за кількістю матчів на чемпіонатах світу, повідомляє OptaPaolo.
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Фінальний поєдинок проти збірної Аргентини став для 35-річного воротаря 20-м у кар'єрі. Попередній рекорд належав німецькому кіперу Мануелю Нойєру і становив 19 матчів.
Нагадаємо, Льоріс виступає за збірну Франції з 2008 року і загалом провів за неї 146 матчів. Разом із національною командою він став віце-чемпіоном Європи (2016 рік), чемпіоном світу (2018) та переможцем Ліги націй (2021).
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