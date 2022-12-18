Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс став рекордсменом серед воротарів за кількістю матчів на чемпіонатах світу, повідомляє OptaPaolo.

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Фінальний поєдинок проти збірної Аргентини став для 35-річного воротаря 20-м у кар'єрі. Попередній рекорд належав німецькому кіперу Мануелю Нойєру і становив 19 матчів.

Нагадаємо, Льоріс виступає за збірну Франції з 2008 року і загалом провів за неї 146 матчів. Разом із національною командою він став віце-чемпіоном Європи (2016 рік), чемпіоном світу (2018) та переможцем Ліги націй (2021).

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