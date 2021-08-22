Чемпіон світу вийшов на 300-й матч у светрі "шпор" в АПЛ, повідомляє Squawka Football.

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Льоріс став одноосібним рекордсменом Тоттенхема за кількістю матчів у Прем'єр-лізі. Попереднє досягнення належало екс-хавбеку збірної Англії Даррену Андертону. Він у 1992-2004 рр. відіграв 299 поєдинків у складі лондонців в АПЛ (34 голи).

До слова, Уго Льоріс перебрався Тоттенхем влітку 2012-го з Ліона та розпочав свій 10-й сезон у статусі основного голкіпера команди з Північного Лондона.

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Huge congratulations to Skipper, Hugo Lloris who makes his 300th @PremierLeague appearance today! ? pic.twitter.com/ZPwwRjChol — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 22, 2021