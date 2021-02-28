Голкіпер Тоттенхема Уго Льоріс вписав своє ім'я у історію лондонського клубу.

Матч Тоттенхем – Бернлі став 100-м для Уго Льоріса, в якому він зміг втримати свої ворота на замку, повідомляє твіттер "шпор".

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Загалом, француз відіграв у 284 матчах у складі лондонців у АПЛ, пропустивши 301 гол за цей час.

Додамо, що Тоттенхем розбив Бернлі (4:0), що дозволило підопічним Моурінью набрати 39 очок та піднятись 8 місце.

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