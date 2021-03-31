Льоріс наздогнав легендарного Анрі за кількістю матчів у футболці збірної Франції
31 березня 23:12 - Читать на русском
Французький воротар Уго Льоріс наблизився до абсолютного рекорду в історії своєї збірної.
завершено
60’ Антуан Грізманн
Поєдинок третього туру кваліфікації до ЧС-2022 Боснія і Герцоговина – Франція став для Уго Льоріса 123-м у футболці збірної.
Боснія і Герцеговина – Франція: онлайн-трансляція матчу відбору до ЧС-2022
За цим показником воротар Тоттенхема зрівнявся з колишнім нападником Тьєррі Анрі. Рекордсменом за кількістю матчів за національну команду Франції залишається Ліліан Тюрам – 142 поєдинки.
Нагадаємо, Льорісу у грудні виповнилось 34 роки, і воротар має усі шанси вийти на перше місце у цьому рейтингу.
Капітана суперника збірної України вигнали з команди – черговий гучний скандал у відборі ЧС-2022
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter