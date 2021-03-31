Французький воротар Уго Льоріс наблизився до абсолютного рекорду в історії своєї збірної.

Поєдинок третього туру кваліфікації до ЧС-2022 Боснія і Герцоговина – Франція став для Уго Льоріса 123-м у футболці збірної.

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За цим показником воротар Тоттенхема зрівнявся з колишнім нападником Тьєррі Анрі. Рекордсменом за кількістю матчів за національну команду Франції залишається Ліліан Тюрам – 142 поєдинки.

Нагадаємо, Льорісу у грудні виповнилось 34 роки, і воротар має усі шанси вийти на перше місце у цьому рейтингу.

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