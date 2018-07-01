Льоріс: Найскладніше було зробити камбек після рахунку 1:2

Капітан збірної Франції Уго Льоріс прокоментував перемогу своєї збірної над аргентинцями у 1/8 фіналу ЧС-2018 (4:3).

"Найскладніше було зробити камбек після рахунку 1:2. Ми пропустили два м'ячі в найбільш невдалі моменти – перед перервою і відразу після повернення з роздягальні. Але нам вдалося проявити характер і знову повести в рахунку. У підсумку ми змогли переломити гру на свою користь, хоч вони і забили третій м'яч. Ми не запанікували. Це найкраще почуття у світі – можливо, це дуже добрий початок для походу за трофеєм.

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Ми грали занадто глибоко, особливо в першому таймі. Намагалися зберегти перевагу, але в підсумку пропустили. Нам довелося змінювати тактику на другий тайм – ми стали більше відкриватися і створювати простору за допомогою Мбаппе. Для Киліана це найкращий момент, щоб показати себе. Думаю, сьогодні він зробив крок вперед. І ми теж зрозуміли, що можемо покластися на нього у важкий момент.

Чи краще він, ніж Мессі? Мессі унікальний, Мессі – це Мессі. Неможливо нікого з ним порівнювати. Сподіваюся, що Кіліан досягне того ж рівня. Це можливо при правильному підході і старанній роботі. Його головний козир – це швидкість та рухливість. Якщо є простір, то він може вирішити результат гри. Але, як і Кейн, і Аллі, він повинен рухатися крок за кроком, щоб прогресувати. Сподіваюся, одного разу він стане кращим", – цитує капітана збірної Фрнції Сhampionat.

Франція – Аргентина – 4:3 – відео голів та огляд матчу