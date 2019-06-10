Льоріс може замінити Де Хеа в Манчестер Юнайтед

Ліга чемпіонів — 19:22 60
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Інформація про реформування Ліги чемпіонів виявилася фейком – офіційна заява УЄФА
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"Пекло вам здасться крижаним раєм": ісландці негостинно прийняли турецьку збірну – "яничари" обіцяють гучну помсту вдомаЄвро-2020 — 16:39 2045
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