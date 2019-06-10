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Льоріс може замінити Де Хеа в Манчестер Юнайтед

18:37 252 Читать на русском
Льоріс може замінити Де Хеа в Манчестер Юнайтед
Уго Льоріс / ФК Тоттенхем

Голкіпер Тоттенхема Уго Льоріс може перейти в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед розглядає Уго Льоріса як заміну голкіперу Давіду Де Хеа, повідомляє The Sun.

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Воротар збірної Франції приєднався до "шпор" влітку 2012 року з Ліона. За цей час він дістався з командою фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19, де поступився Ліверпулю (0:2).

Раніше повідомлялось, що "червоні дияволи" проявляють інтерес до голкіпера Мілана Джанлуїджі Доннарумми.

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