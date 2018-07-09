Льоріс: Матч Франція – Бельгія буде чудовим

Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс поділився очікуваннями на матч 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Бельгії.

"Це незвично. Наші країни – сусіди, ми знаємо всіх футболістів з Бельгії, в моєму Тоттенхемі грають одразу три представники цієї збірної. Завтра на поле вийде багато великих гравців.

Франція – Бельгія: прогноз матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Це буде чудовий матч, високого рівня. Нам доведеться відповісти на цей виклик і зіграти якомога краще. Доведеться витратити всі свої сили, щоб знову здобути перемогу. Ми хочемо пройти далі, тому будемо старатися.

Анрі? Я два роки грав з ним в збірній. Це великий французький гравець, справжній джентльмен. Трохи дивно бачити, що він зараз працює в збірній Бельгії. Але Анрі сам вирішує, як складається його футбольна кар'єра. Думаю, завтра його серце буде ділитися навпіл, тому що він стільки років віддав команді Франції. Анрі дуже пристрасно ставиться до футболу і буде робити все можливе, щоб допомогти бельгійцям", – цитує Льоріса портал RT.

Матч 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 Франція – Бельгія відбудеться завтра, 10 липня. Старт гри – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.