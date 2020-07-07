Льоріс лаконічно прокоментував конфлікт із Соном – гравці ледь не побились на полі

Голкіпер Тоттенхема Уго Льоріс розповів про палку суперечку із Хин Мін Соном під час матчу 34-го туру АПЛ проти Евертона (1:0).

"Це залишиться в роздягальні. За її межами ви можете говорити все, що захочете. Всі гравці поважають один одного.

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Те, що сталося між мною і Соном, – це частина футболу. У цьому немає ніяких проблем. В кінці гри ви могли бачити, що ми більш ніж задоволені бути частиною команди і тим, що ми перемогли", – розповів Льоріс у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, гравці йшли до роздягальні, коли Льоріс підбіг до Сона і почав йому висловлювати претензії, а одноклубникам довелось їх рознімати. Це не завадило підопічним Моурінью здобути мінімальну перемогу (1:0).

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