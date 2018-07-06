Льоріс – про матч з Уругваєм: Ми повинні зосередитися на своїй обороні

Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 з національною командою Уругваю.

"Все вирішать деталі. Ми повинні зосередитися на своїй обороні, не допустити стандартів поруч із штрафним майданчиком, де суперник дуже небезпечний. Нам треба діяти швидко, намагатися передбачати ситуації і відповідально зіграти в чужій штрафній. У нас є гравці, здатні завдати хороший завершальний удар, в тому числі і з середньої дистанції.

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У Уругваю є свій стиль, це важкий суперник. Ми дійсно повинні віддати всі сили і розуміємо, що це гра з серії "все або нічого". Мені здається, цей матч буде зовсім не схожий на гру з Аргентиною", – цитує Льоріса прес-служба ФІФА.