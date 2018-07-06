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Льоріс – про матч з Уругваєм: Ми повинні зосередитися на своїй обороні

00:40 72 Читать на русском
Льоріс – про матч з Уругваєм: Ми повинні зосередитися на своїй обороні
Уго Льоріс / фото: ФІФА

Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 з національною командою Уругваю.

"Все вирішать деталі. Ми повинні зосередитися на своїй обороні, не допустити стандартів поруч із штрафним майданчиком, де суперник дуже небезпечний. Нам треба діяти швидко, намагатися передбачати ситуації і відповідально зіграти в чужій штрафній. У нас є гравці, здатні завдати хороший завершальний удар, в тому числі і з середньої дистанції.

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У Уругваю є свій стиль, це важкий суперник. Ми дійсно повинні віддати всі сили і розуміємо, що це гра з серії "все або нічого". Мені здається, цей матч буде зовсім не схожий на гру з Аргентиною", – цитує Льоріса прес-служба ФІФА.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
до матчу
14
год
:
59
хв
Франція
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Уругвай - Франція Уго Льоріс Уго Льоріс Франція Франція
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