Чемпіон Європи та світу у складі збірної Іспанії Фернандо Льоренте змінив клубну прописку в межах Італії.

Удінезе підсилився досвідченим центрфорвардом, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт із Льоренте підписаний на 1,5 року.

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У поточному сезоні 35-річний іспанець мав обмаль ігрового часу – лише 56 хвилин у 5 матчах. До трансферу в Наполі у 2019-му Фернандо ще встиг пограти за Басконію, Атлетік, Ювентус, Севілью, Суонсі та Тоттенхем.

До слова, Наполі розташувався на 6 місці у турнірній таблиці Серії А, Удінезе йде чотирнадцятим.

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