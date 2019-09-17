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Льоренте: Наполі ще наведе галасу у Лізі чемпіонів

11:19 53 Читать на русском
Льоренте: Наполі ще наведе галасу у Лізі чемпіонів
Фернандо Льоренте / ФК Наполі

Нападник італійського Наполі поділився очікуваннями від поєдинку з Ліверпулем у стартовому матчі групового турніру Ліги чемпіонів.

 

"Наполі може навести галасу у Лізі чемпіонів у цьому сезоні. Минулого розіграшу нас в Тоттенхемі до фаворитів не зараховували, але ми дійшли до фіналу.

Наполі підписав Льоренте

У нас молодий склад, сповнений мотивації. Ми досить сильні, щоб битися з будь-яким суперником і почнемо це з першого туру. Сподіваюсь, Наполі покаже хороший футбол. Хороший старт вкрай важливий", – цитує Льоренте офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів Наполі – Ліверпуль відбудеться сьогодні, 17-го вересня, о 22:00 за київським часом.

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Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Наполі Наполі Наполі - Ліверпуль Фернандо Льоренте Фернандо Льоренте
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