Льоренте: Наполі ще наведе галасу у Лізі чемпіонів

Нападник італійського Наполі поділився очікуваннями від поєдинку з Ліверпулем у стартовому матчі групового турніру Ліги чемпіонів.

"Наполі може навести галасу у Лізі чемпіонів у цьому сезоні. Минулого розіграшу нас в Тоттенхемі до фаворитів не зараховували, але ми дійшли до фіналу.

Наполі підписав Льоренте

У нас молодий склад, сповнений мотивації. Ми досить сильні, щоб битися з будь-яким суперником і почнемо це з першого туру. Сподіваюсь, Наполі покаже хороший футбол. Хороший старт вкрай важливий", – цитує Льоренте офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів Наполі – Ліверпуль відбудеться сьогодні, 17-го вересня, о 22:00 за київським часом.

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