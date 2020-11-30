Форвард Наполі Фернандо Льоренте вже найближчим часом може покинути "партенопейців".

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35-річний нападник близький до переходу в Ювентус, повідомляє видання Calciomercato.it. За даними джерела, форвард не входить в плани головного тренера неаполітанців Дженнаро Гаттузо і покине клуб у найближче трансферне вікно. Повідомляється, що крім Ювентуса на гравця претендують також міланський Інтер і кілька іспанських клубів.

Нагадаємо, Льоренте вже виступав за Ювентус з 2013 по 2015 рік і встиг пограти разом з нинішнім тренером клубу Андреа Пірло. У Наполі гравець перейшов влітку 2019 року з Тоттенхема на правах вільного агента.

Минулого сезону Льоренте провів за Наполі 24 матчі, в яких забив 4 голи і віддав одну результативну передачу. У поточному сезоні іспанець жодного разу не вийшов на поле.

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