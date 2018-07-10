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Лопетегі не зміг вмовити Роналду залишитись у Реалі, – ЗМІ

16:37 1238 Читать на русском
Лопетегі не зміг вмовити Роналду залишитись у Реалі, – ЗМІ
Хулен Лопетегі / Фото: Getty Images

Наставник Реала Хулен Лопетегі хоче, щоб Кріштіану Роналду залишився в Мадриді.

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі особисто зателефонував Кріштіану Роналду і попросив залишитись в команді, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, Лопетегі не зміг вмовити португальця залишитись в Мадриді.

Нагадаємо, президент Ювентуса Аньєллі полетів до Греції, де найближчим зустрінеться з Роналду, який там відпочиває.

Юве планує підписати з португальцем 4-річний контракт із зарплатою 30 млн євро на сезон. Трансфер із Реала може коштувати Аньєллі 100-120 млн євро.

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Кріштіану Роналду є рекордсменом мадридців за забитими м'ячами – він забив 450 голів у 438-ми поєдинках.

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