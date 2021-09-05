"Кунде не перейшов у Челсі, оскільки рада директорів Севільї вирішила, що продавати гравця влітку невигідно, враховуючи отримані пропозиції.

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Для мене це позитивний момент. Кунде знову виступатиме на найвищому рівні", – цитує Лопетегі журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

Нагадаємо, що влітку Челсі намагався підписати Кунде й навіть пропонував Севільї 55 млн євро. "Пенсіонери" нібито вже знайшли топ-альтернативу оборонцю в Італії.

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