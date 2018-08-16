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Лопетегі потрапив у трійку тренерів-дебютантів Реала за кількістю пропущених голів

09:56 661 Читать на русском
Лопетегі потрапив у трійку тренерів-дебютантів Реала за кількістю пропущених голів
Хулен Лопетегі / Фото з соцмереж

Матч за Суперкубок УЄФА Реал – Атлетіко (2:4) запам'ятається головному тренеру "вершкових" новим антирекордом.

Вперше за 67 років Реал пропустив 4 м'ячі у дебютному матчі нового наставника команди. Цього разу така "честь" випала Хулену Лопетегі, який у першому ж офіційному матчі на посаді головного тренера мадридців, пропустив 4 м'ячі від Атлетіко, повідомляє видання MisterChip.

Реал – Атлетіко – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Лопетегі втратив можливість завоювати перший трофей з Реалом, і з цим потрапив трійку тренерів-дебютантів за всю історію "вершкових", які пропускали більше 4-м'ячів у першому матчі.

Таких негативни результатів досягали Майкл Кіпінг (1948) у матчі проти Сельти, та Ектор Скароне (1951) у поєдинку з Атлетіко.

Атлетіко в яскравому матчі переміг Реал і завоював Суперкубок УЄФА

Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
2 : 4
( осн. час 2 : 2 )
Атлетіко
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Теги
Суперкубок УЄФА Реал Мадрид - Атлетіко Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Реал Мадрид Реал Мадрид Рекорди
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