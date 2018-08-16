Лопетегі потрапив у трійку тренерів-дебютантів Реала за кількістю пропущених голів

Матч за Суперкубок УЄФА Реал – Атлетіко (2:4) запам'ятається головному тренеру "вершкових" новим антирекордом.

Вперше за 67 років Реал пропустив 4 м'ячі у дебютному матчі нового наставника команди. Цього разу така "честь" випала Хулену Лопетегі, який у першому ж офіційному матчі на посаді головного тренера мадридців, пропустив 4 м'ячі від Атлетіко, повідомляє видання MisterChip.

Реал – Атлетіко – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Лопетегі втратив можливість завоювати перший трофей з Реалом, і з цим потрапив трійку тренерів-дебютантів за всю історію "вершкових", які пропускали більше 4-м'ячів у першому матчі.

Таких негативни результатів досягали Майкл Кіпінг (1948) у матчі проти Сельти, та Ектор Скароне (1951) у поєдинку з Атлетіко.

Атлетіко в яскравому матчі переміг Реал і завоював Суперкубок УЄФА