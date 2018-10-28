toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Лопетегі: Поразка від Барселони – жорстока, але в кінці сезону Реал святкуватиме

20:50 909 Читать на русском
Лопетегі: Поразка від Барселони – жорстока, але в кінці сезону Реал святкуватиме
Хулен Лопетегі / Фото AFP

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі спробував пояснити причини розгрому від Барселони (1:5), та оптимістично оцінив шанси мадридців на поточний сезон.

"Це жорстока поразка, тим більше це трапилося в гостях у Барселони. У мене склалося таке враження, що у нас був шанс перевернути гру. У другому таймі ми були набагато кращі, у нас був шанс повернутися в гру, але гол Суареса, який зробив рахунок 3:1, розвіяв наші ілюзії. Результат не відображає гри, але з цим потрібно змиритися.

Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Я засмучений. Такий же настрій і в роздягальні. Це жорстока поразка. Але у нас є сили, зараз всього лише жовтень. Все можна виправити за час, що залишився до кінця сезону. Я абсолютно впевнений в команді. У мене є сили продовжити роботу до кінця сезону, команді потрібно прожити цей сезон. Я не приймаю рішення про своє майбутнє. Я керую командою.

Я не критикував своїх гравців до сих пір, не буду і зараз. Не чекайте від мене цього. Я хочу тільки покращити їх психологічний настрій. У якісь моменти ми перевершували суперника, але якщо ти не проявляєш свою силу, це б'є по моралі і грі.

Я не шкодую про жодне рішення щодо складу. Нас всіх це торкнулося, але я б хотів дочекатися квітня або травня, перш ніж робити висновки. У команди є майбутнє в цьому сезоні. За три тижні ми пройшли через багато. Дивний матч. Барселона була дуже сильна.

У спорті відповідальність завжди падає на тренера. Але програємо і перемагаємо ми всі разом. Зараз жовтень, я впевнений, що в кінці сезону Реал святкуватиме. Нам потрібно зібратися, тому що ніхто ззовні нам не допоможе", – цитує Marca.

Барселона розбомбила Реал Мадрид – Суарес наближає відставку Лопетегі

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона - Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
50
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук