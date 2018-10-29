Лопетегі попрощався з гравцями Реала після матчу з Барселоною

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі, скоріш за все, вже знає про своє майбутнє біля керма мадридців.

Після розгромної поразки від Барселони (1:5) Хулен Лопетегі зустрівся з гравцями Реала у роздягальні щоб попрощатись, повідомляє Мarca.

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За інформацією видання, наставник подякував підопічним за чотири з половиною місяці, які вони провели разом. Позаяк про звільнення поки що не було оголошено офіційно, Лопетегі додав, що це "про всяк випадок".

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що ймовірним наступником Хулена стане колишній тренер Челсі Антоніо Конте.

Нагадаємо, після поразки Реал залишається лише на 9-му місці, маючи в активі жалюгідні 14 очок (менше ніж половина від можливих).

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