Хулен Лопетегі став новим головним тренером збірної Катару, повідомляє прес-служба команди.

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Переговори між сторонами були успішно завершені, і контракт підписано на два роки. Це призначення стало для 58-річного іспанця першим кроком після того, як він залишив пост головного тренера Вест Хема в січні цього року.

Лопетегі має великий досвід роботи на клубному рівні. Він очолював Порту, Реал, Севілью та Вулверхемптон, а також керував молодіжними та основними збірними Іспанії.

Наразі збірна Катару посідає 4-те місце в групі А кваліфікації на ЧС-2026 в Азії, маючи 10 балів після 8 турів.

| A glimpse from the contract signing ceremony with our national team head coach, ‘Julen Lopetegui’ ️.#AlAnnabi pic.twitter.com/ArZTeVw1JF — Qatar Football (@QFA_EN) May 1, 2025

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