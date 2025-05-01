Лопетегі офіційно очолив азійську топ-збірну – команда бореться за участь на ЧС-2026
Іспанський фахівець Хулен Лопетегі продовжить свою тренерську кар'єру в Азії.
Хулен Лопетегі став новим головним тренером збірної Катару, повідомляє прес-служба команди.
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Переговори між сторонами були успішно завершені, і контракт підписано на два роки. Це призначення стало для 58-річного іспанця першим кроком після того, як він залишив пост головного тренера Вест Хема в січні цього року.
Лопетегі має великий досвід роботи на клубному рівні. Він очолював Порту, Реал, Севілью та Вулверхемптон, а також керував молодіжними та основними збірними Іспанії.
Наразі збірна Катару посідає 4-те місце в групі А кваліфікації на ЧС-2026 в Азії, маючи 10 балів після 8 турів.
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