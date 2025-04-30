Кілька днів тому Foot Mercato повідомляв про те, що екс-тренер ПСЖ Крістоф Галтьє веде просунуті переговори зі збірною Катару. Однак, як виявилося, ці переговори зайшли в глухий кут, і боси катарської Федерації переключилися на іншу кандидатуру.

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Повідомляється, що їхній вибір припав на екс-наставника Порту, Реала, Севільї, Вулверхемптона і Вест Хема Хулена Лопетегі. Він підпише дворічний контракт уже цього тижня.

Нагадаємо, Катар на правах господаря турніру став учасником ЧС-2022. Останнім тренером збірної був іспанець Луїс Гарсія.

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