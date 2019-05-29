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Лопетегі може очолити Севілью: Мончі закликає запросити іспанця, керівництво – не в захваті

18:24 146 Читать на русском
Лопетегі може очолити Севілью: Мончі закликає запросити іспанця, керівництво – не в захваті
Хулен Лопетегі / Фото Marca

Іспанський фахівець Хулен Лопетегі може працевлаштуватись в Прімері.

Хулен Лопетегі є основним претендентом на тренерське крісло Севільї, повідомляє Marca з посиланням на SER.

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На запрошенні екс-тренера Реала особисто наполягає спортивний директор Севільї Рамон Мончі. Проте, керівництво клубу має сумніви щодо такого призначення.

Нагадаємо, Лопетегі був звільнений з посади наставника Реала через 4 місяці після призначення. Причина – незадовільні результати команди.

За підсумками минулого сезону Севілья посіла 6-ту сходинку турнірної таблиці Прімери.

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Іспанія Севілья Севілья Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Рамон Мончі
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