Лопетегі: Модріч залишається в Реалі

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі прокоментував майбутнє півзахисника Луки Модріча.

"Думаю, що президент усе сказав, більше нічого додати.

Перес озвучив Інтеру космічну суму за Луку Модріча

Він сказав усе коротко та чітко. Модріч – видатний гравець і ми чекаємо на нього з розпростертими руками.

Я розмовляв з Лукою після того неймовірного чемпіонату світу, який він мав. Ми побачимось з ним, коли повернемось додому 8 серпня і побачимо, чи буде він готовий до першого ключового матчу 15 серпня.

Він наш гравець. Ми насолоджувались його грою і будемо продовжувати це робити", – цитує Лопетегі AS.

Раніше повідомлялось, що Модріч хоче попросити Флорентіно Переса відпустити його в Інтер до співвітчизників Івана Перішіча, Марсело Брозовіча та Шіме Врсалько.