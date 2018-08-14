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Лопетегі: Мій перший офіційний матч – це фінал

15:51 3 Читать на русском
Лопетегі: Мій перший офіційний матч – це фінал
Хулен Лопетегі / ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі поділився очікуваннями від матчу Суперкубка УЄФА проти Атлетіко.

"Мій перший офіційний матч – це фінал. Матч, в якому Реал знову заслужив зіграти. Ми спробуємо дуже добре підготуватись до гри проти дуже сильного суперника, який зробить її важкою, це команда, яку ми дуже добре знаємо і це локальне дербі. Це буде прекрасний матч і прекрасний фінал. Саме так ми його розглядаємо і будемо готуватись. Ми задоволені, що наш перший матч – фінал.

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Тиск слів не властивий Реалу, тому статус дербі не робить матч більш особливим. Цей клуб має мету перемагати всюди. Немає додаткового тиску, чи це матч проти Атлетіко, чи проти іншого клубу. Це фінал і це титул, і це саме те, що нами керує та мотивує.

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Найскладніше – виграти щось знову. Роблячи це, команда більше усвідомлює свою міць, посилюється і має більші амбіції. Таким є ДНК Реала. ДНК гравця Реала є таким. І ДНК тренера Реала має бути таким самим", – цитує Лопетегі офіційний сайт Реала.

Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

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Суперкубок УЄФА Реал Мадрид - Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Атлетіко Атлетіко
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