Льопа забив ефектний гол за Осієк

Хавбек Осієка Дмитро Льопа розписався у воротах Славена в матчі чемпіонату Хорватії.

Чемпіонат Хорватії-2018/19, 10 тур

Славен – Осієк – 0:4

Голи: Манце, 25, Маріч, 35, Льопа, 41, Скоріч, 71

Борнмут – Вест Хем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Український хавбек Дмитро Льопа продемонстрував свою техніку у матчі 10 туру чемпіонату Хорватії зі Славеном. Гравець увірвався до штрафного, після чого витримав гросмейстерську паузу і влучно пробив у дальній від себе кут воріт.

Наразі Осієк перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці, набравши 16 очок. Нагадаємо, у складі Хайдука виступає Олександр Сваток. Команда екс-захисника Зорі лідирує з 19 пунктами.