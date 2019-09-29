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Льопа забив ефектний гол за Осієк

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Льопа забив ефектний гол за Осієк
Дмитро Льопа (ліворуч) / Vecernij

Хавбек Осієка Дмитро Льопа розписався у воротах Славена в матчі чемпіонату Хорватії.

Чемпіонат Хорватії-2018/19, 10 тур

Славен – Осієк – 0:4

Голи: Манце, 25, Маріч, 35, Льопа, 41, Скоріч, 71

Борнмут – Вест Хем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Український хавбек Дмитро Льопа продемонстрував свою техніку у матчі 10 туру чемпіонату Хорватії зі Славеном. Гравець увірвався до штрафного, після чого витримав гросмейстерську паузу і влучно пробив у дальній від себе кут воріт.

Наразі Осієк перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці, набравши 16 очок. Нагадаємо, у складі Хайдука виступає Олександр Сваток. Команда екс-захисника Зорі лідирує з 19 пунктами.

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Теги
Світ Українці за кордоном Осієк Осієк Славен Белупо Славен Белупо Відеоновини Дмитро Льопа Дмитро Льопа
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