"Мені адаптація не потрібна була. Деяких хлопців знав, також добре знайомий з головним тренером і його помічниками. Тому мені вистачило тижня, від сили два. Тим більше, що це Перша ліга і рівень тут гірший, ніж у чемпіонаті Хорватії. Мені вже 32 роки, я не молодий футболіст, тому адаптація сильно і не потрібна була.

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Тут грає Паша Пашаєв, це мій кум. Ми з ним дружимо всю футбольну кар'єру. Плюс тут такі футболісти, як Станіслав Куліш, ми з ним були разом в Металісті, Сергій Косовський – син відомого футболіста Віталія Косовського. Тут класна команда і дружний колектив. Підтримую форму, тренуюся, викладаюся на сто відсотків. Буду допомагати молодим хлопцям, які тільки починають свій футбольний шлях. Чесно кажучи, то не шкодую. Я буду віддавати себе повністю, а далі побачимо, як буде.

Чесно скажу, що я в 32 роки як футболіст став ще кращим, мені так здається. Став більш досвідченим і сильнішим за ці п'ять років у Хорватії. Я ще в хорошій формі. Якщо не буде серйозних травм, то ще три-чотири роки можна грати на високому рівні. Я добре почуваюся фізично і психологічно. Тому три роки точно я зможу грати на якісному рівні. Не знаю, де це буде, в Україні або десь за кордоном, подивимося. Чесно, то не хочу нічого загадувати наперед. Все можливе, подивимося зараз ось ці два-три місяці, як воно буде далі. Ніхто не знає, але я такі варіанти не відкидаю", – цитує Льопу Meta-Ratings.

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