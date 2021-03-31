УЄФА готується до найгірших сценаріїв перед проведенням Євро-2020.

Існує велика імовірність, що від плану з 12 містами-господарями доведеться відмовитися.

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У разі вимушеного скорочення УЄФА обиратиме найбільш оптимальні варіанти для проведення турніру. Журналіст Танкреді Палмері розкриває двох фаворитів – Лондон і Санкт-Петербург. Ці два міста зможуть прийняти максимальну кількість фанатів, а іншим господарям доведеться змиритися з втратою права на проведення матчів.

Нагадаємо, Євро-2020 повинен відбутися цього року з 11 червня по 11 липня. Повний список міст-господарів наразі виглядає наступним чином – Лондон, Санкт-Петербург, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублін, Копенгаген, Більбао, Глазго, Будапешт та Амстердам.

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