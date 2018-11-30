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Локомотив висловив співчуття Михалику з приводу трагічної смерті батька

29 листопада 23:37 469 Читать на русском
Локомотив висловив співчуття Михалику з приводу трагічної смерті батька
Тарас Михалик / Фото: РИА Новости

Російський Локомотив висловив слова підтримки захиснику Тарасу Михалику, який сьогодні втратив батька.

Локомотив у Twitter висловив співчуття Тарасу, у якого сьогодні на Волині помер батько.

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"29 листопада помер Володимир Михалик – батько захисника Локомотива Тараса Михалика. ФК Локомотив висловлює співчуття Тарасу та його сім'ї. Ми з тобою, Тарас!", – написали "залізничники" у соцмережі.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що на Волині на березі річки перехожі виявили мертвим Володимира Михалика, який є батьком екс-гравця збірної України Тарас Михалика.

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Тарас Михалик Тарас Михалик Локомотив Москва Локомотив Москва Росія
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