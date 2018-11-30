Локомотив висловив співчуття Михалику з приводу трагічної смерті батька

Російський Локомотив висловив слова підтримки захиснику Тарасу Михалику, який сьогодні втратив батька.

Локомотив у Twitter висловив співчуття Тарасу, у якого сьогодні на Волині помер батько.

Легенда Динамо Віктор Матвієнко пішов з життя

"29 листопада помер Володимир Михалик – батько захисника Локомотива Тараса Михалика. ФК Локомотив висловлює співчуття Тарасу та його сім'ї. Ми з тобою, Тарас!", – написали "залізничники" у соцмережі.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що на Волині на березі річки перехожі виявили мертвим Володимира Михалика, який є батьком екс-гравця збірної України Тарас Михалика.