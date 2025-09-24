Відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Кубка України. Результат та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок України, 1/16 фіналу

Колос Полонне – Металіст 1925 – 1:4

Голи: Якубок, 75 – Мба, 55, Ітодо, 64, Литвиненко, 90+3, Карпізін, 90+4

Локомотив Київ – Верес – 1:0

Гол: Мордас, 40 (пен.)

Нива Вінниця – Гірник-Спорт – 7:0

Голи: Загорулько, 16, 30, Погорілий, 18, 62, Лотоцький, 49, Петленко, 64, Петрик, 86

Колос Полонне змусив нервувати харків'ян, оскільки перший тайм завершився нульовою нічиєю. Утім, по перерві Металіст 1925 за 10 хвилин здобув перевагу у два м'ячі завдяки голам легіонерів Мба та Ітодо. За 15 хвилин до кінця гри Колос Полонне скористався розслабленістю харків'ян і відіграв один м'яч. Утім, вже в компенсований час Металіст 1925 забив третій та четвертий голи.

Київський Локомотив створив сенсацію, вибивши Верес з Кубка України. Долю зустрічі вирішив лише один гол. Вовченко порушив правила у своєму штрафному, суддя призначив пенальті, який реалізував Мордас в кінці першого тайму. У другій половині гри рахунок не змінився.

Нива з Вінниці познущалася із суперника, оформивши надрезультативну перемогу. Дубль у свій актив записав президент-бомбардир вінничан Артур Загорулько. Його підтримав Погорілий, який теж забив два м'ячі.

У підсумку до 1/8 фіналу пройшли Металіст 1925, Локомотив та Нива Вінниця.

